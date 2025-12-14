پخش زنده
امروز: -
تیم دانشجویی رباتیک دانشگاه بینالمللی امامخمینی مستقر در مرکز رشد دانشگاه، رتبه دوم مسابقات ملی رباتیک و هوش مصنوعی را از آن خود کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم دانشجویی رباتیک مرکز رشد دانشگاه، در سومین دوره مسابقات ملی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی اراک که با حضور ۱۸ تیم دانشجویی از دانشگاههای سراسر کشور برگزار گردید، موفق شد در بخش خودروهای خودران، رتبه دوم رقابتها را کسب کند.
این مسابقات با محوریت طراحی و توسعهی رباتهای هوشمند خودکار با قابلیت تشخیص علائم راهنمایی و تصمیمگیری در شرایط شهری، و لیگ "ربات مسیریاب (Line Follower) " دارای توانایی طی مسیر مشخص با سرعت و دقت بالا برگزار شد.
فراهم کردن زمینههای پایدار برای رشد رباتیک، تقویت دانش فنی و عملی شرکت کنندگان و همچنین نقش آفرینی برای تحول در عرصههای مختلف صنعت و آموزش، از اهداف این رقابتهای دانشجویی است تا هم موجب ارتقای پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی و شناسایی استعدادهای دانشجویی شود و هم شرایط و انگیزه جوانان برای ورود به بازار کار و چالشهای این حوزه را مهیا کند.