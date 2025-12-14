پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تا کنون در ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان بوشهر گندم کشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی افزود: از مجموع سطح زیر کشت فعلی، ۹۵۰۰ هکتار به گندم آبی و ۲۷ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.
وی گفت: با توجه به بارندگیهای اخیر و در صورت تداوم بارشهای مؤثر، پیشبینی میشود برنامه ابلاغی کشت بهطور کامل محقق شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان درباره مناطق عمده کشت گندم گفت: شهرستانهای دشتستان و دشتی بیشترین سطح کشت آبی را به خود اختصاص دادهاند و در بخش دیم نیز شهرستانهای دشتستان و گناوه پیشتاز هستند. همچنین با بارندگیهای اخیر، روند کشت دیم در شهرستان دیلم نیز سرعت گرفته است.
به گفته وی ارقام کشتشده در اراضی آبی شامل مهرگان، چمران۲ و جلال و در اراضی دیم شامل آفتاب، کریم و دهدشت است. کشت گندم در استان بوشهر از نیمه آبان آغاز شده و تا پایان آذر ادامه دارد.
بحرانی درباره تأمین نهادهها نیز گفت: در سال زراعی جاری، مجموع کودهای توزیعشده برای گندم شامل ۲۷۷۵ تن کود ازته، ۲۳۰۰ تن کود فسفاته و ۱۶۲۵ تن کود پتاسه بوده است.