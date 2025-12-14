به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایش‌های «پدر چوب» و «آی‌تک» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از ۲۴ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در بخش مسابقه سومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان به میزبانی شهرستان مرند روی صحنه می‌رود.

نمایش «پدر چوب» به نویسندگی و کارگردانی مجید کیمیایی‌پور و تولیدشده در استان اصفهان است که با تکنیک پازلی چوبی اجرا می‌شود. در این نمایش علیرضا بالود و کیمیا کیمیایی‌پور به‌عنوان بازی‌دهنده حضور دارند و طراحی عروسک و طراحی و ساخت صحنه نیز بر عهده مجید کیمیایی‌پور بوده است. ساخت عروسک این اثر را بشیر علی‌حسینی انجام داده است. هم‌چنین سمیرا تقیان به‌عنوان طراح و منشی صحنه، اعظم مختاری به‌عنوان طراح و دوزنده لباس، احسان کریمی به‌عنوان طراح پوستر و بروشور و علیرضا بالود به‌عنوان دستیار کارگردان در این اثر همکاری داشته‌اند. این نمایش روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در جشنواره اجرا می‌شود.

نمایش «آی‌تک» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برمال تولیدشده در استان اردبیل است و یلدا یوسفیان در آن به‌عنوان بازیگر و بازی‌دهنده حضور دارد. صداپیشگی این نمایش را حسین نوروززاده، سیامک شاگردی، یلدا پروین‌پر، هلیا داداشی و فاطمه برمال بر عهده دارند. طراحی و ساخت عروسک و هم‌چنین طراحی صحنه این اثر توسط فاطمه برمال انجام شده و ساخت صحنه را فاطمه برمال و لیلا نظمی بر عهده داشته‌اند. طراحی نور نمایش را ابراهیم حسین‌پور انجام داده و موسیقی اثر ساخته بهرام رجبعلی‌پور است که نوازندگی آن را نیز بر عهده دارد. ترانه‌های این نمایش از سوی پریناز ستونه سروده شده و امور صدا و مدیریت صحنه بر عهده مهدیه خلفی‌زاده بوده است. هم‌چنین حجت مجرد به‌عنوان طراح پوستر و بروشور، محمدامین اسماعیلی به‌عنوان برنامه‌ریز و مسئول تبلیغات رسانه‌ای، مهدی دلنواز به‌عنوان دستیار کارگردان و نیلوفر عباس‌منعم به‌عنوان عکاس با این اثر همکاری داشته‌اند. این نمایش روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ روی صحنه جشنواره می‌رود.

جشنواره تئاتر باغچه‌بان با حضور هنرمندان برجسته و فعالان عرصه نمایش کودک و نوجوان از سراسر کشور، فرصتی برای ارائه آثار خلاقانه و ارتقای سطح کیفی تئاتر کودک و نوجوان فراهم می‌آورد.