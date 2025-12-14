طرح ویژه تفصیلی ناحیه منفصل توس در کمیته فنی مشترک یک و سه شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و بازنگری‌های لازم، برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ویژه تفصیلی ناحیه منفصل توس در کمیته فنی مشترک یک و سه شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.

سیداحمد حسینی‌نیا، سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، با اعلام این خبر گفت: این طرح در ادامه مصوبه راهبردی سال ۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شده است.

وی افزود: در مصوبه سال ۱۳۹۹، رویکرد فرهنگی، صیانت از آثار تاریخی و حفظ باغات و اراضی زراعی به عنوان سیاست‌های اصلی طرح تأکید شده بود.

به گفته حسینی‌نیا، طرح تفصیلی حوزه شهری توس پس از تصویب در مراجع استانی، جهت بررسی نهایی به کمیته فنی ارائه شد.

اعضای کمیته فنی بر ضرورت حفظ اراضی زراعی و باغی و توجه به محدودیت منابع آب دشت مشهد تأکید کردند.

همچنین افزایش جمعیت، کاهش پهنه زراعی و تغییر ضوابط تفکیک باغات از جمله موارد مورد بحث در جلسه بود.

در این نشست، بررسی دقیق‌تر جمعیت‌پذیری، ترافیک، فرونشست زمین و نقش گردشگری و فرهنگی محدوده مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد نتایج اصلاحات پس از بررسی مجدد، برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شود