پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: زمینه بهرهمندی حداکثری دانشآموزان و ساکنان حاشیه شهر از نمایشگاه کتاب فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان پس از چند سال وقفه، ۲۷ آذر تا سوم دیماه امسال در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار میشود.
این دوره از نمایشگاه کتاب در قالب بخش حضوری با مشارکت متمرکز و مستقیم همه ناشران مطرح کشور و ناشران استانی، بخش مجازی مختص کتابفروشان استان کرمان و بخش بینالملل با مشارکت موسسات توزیع کتابهای خارجی برگزار خواهد شد.
بخش ویژه نمایشگاه کتاب کرمان با عنوان «شهید سلیمانی» و عرضه کتابهای حوزه مقاومت و بخش جنبی نمایشگاه شامل فعالیتهای فرهنگی و هنری نیز تدارک دیده شده است.
مجید زنداقطایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: کرمان به استانی با مبنای «رویدادمحور» تبدیل شده است و نمایشگاه کتاب سرسبد این اتفاقات فرهنگی میتواند باشد.
زمینه حضور دانشآموزان و استفاده حداکثری از این رویداد فرهنگی و علاقمندان به کتاب از شهرستانهای استان در نمایشگاه کتاب فراهم شود.