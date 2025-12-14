به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، از آغاز سرشماری حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده مراکان خبر داد و گفت: این سرشماری با هدف دستیابی به آمار دقیق، به‌روز و قابل اتکا از وضعیت گونه‌های شاخص جانوری و ارتقای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی در حال اجراست.

علیرضا سیدقریشی با بیان اینکه سرشماری به مدت چند روز و با مشارکت نیرو‌های اجرایی و کارشناسان استان انجام می‌شود، افزود: پیش از آغاز عملیات میدانی، جلسه تخصصی تعیین مسیر‌های پیمایشی و تشریح شیوه اجرای سرشماری برگزار و وظایف تیم‌ها به‌صورت دقیق مشخص شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه منطقه مراکان در تنوع زیستی کشور اظهار کرد: این منطقه زیستگاه گونه‌های شاخصی از جمله قوچ و میش ارمنی، کل و بز و همچنین گونه‌های ارزشمند گوشتخوار و پرندگان شکاری است و تاکنون ده‌ها گونه پستاندار، پرنده و خزنده در آن شناسایی شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی افزود: نتایج سرشماری‌های پیشین نشان‌دهنده روند رو به بهبود جمعیت برخی گونه‌های علف‌خوار بوده و تداوم پایش علمی، نقش مهمی در تثبیت و تقویت این روند دارد.

سیدقریشی تأکید کرد: داده‌های حاصل از این سرشماری، مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در حوزه حفاظت، کنترل تهدیدات و مدیریت زیستگاه‌های منطقه حفاظت‌شده مراکان خواهد بود.