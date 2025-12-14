پخش زنده
اداره کل هواشناسی هرمزگان، اعلام کرد: بیشترین حجم بارندگی با فعالیت سامانه بارشی اخیر در کیش بر زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، در سامانه اخیر بارشی کیش با ۲۴ و چهار دهم میلی متر پر بارشترین نقطه استان هرمزگان به ثبت رسید.
مناطق پارسیان با ۲۳ و پنج دهم میلی متر، رودان با ۱۲ و نهم دهم میلی متر، ابوموسی با ۱۲ و چهار دهم میلی متر و سیری با ۱۱ و چهار دهم میلی متر در رتبههای دوم تا پنجم مجموع بارش سامانه بارشی اخیر در استان هرمزگان قرار گرفتند.
وزش باد نسبتا شدید غربی در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخشهایی از دریای عمان و تندباد لحظهای و مواج شدن دریا تا پایان امروز پیش بینی میشود.