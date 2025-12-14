به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، در سامانه اخیر بارشی کیش با ۲۴ و چهار دهم میلی متر پر بارش‌ترین نقطه استان هرمزگان به ثبت رسید.

مناطق پارسیان با ۲۳ و پنج دهم میلی متر، رودان با ۱۲ و نهم دهم میلی متر، ابوموسی با ۱۲ و چهار دهم میلی متر و سیری با ۱۱ و چهار دهم میلی متر در رتبه‌های دوم تا پنجم مجموع بارش سامانه بارشی اخیر در استان هرمزگان قرار گرفتند.

وزش باد نسبتا شدید غربی در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن دریا تا پایان امروز پیش بینی می‌شود.