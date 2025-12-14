پخش زنده
برنامه «ایستگاه ۱۰۶» شنوندگان را به سفری شنیداری به برغان، از افسانهها تا زندگی امروز میبرد و همزمان ، برنامه «سرزمین من» با نگاهی از حافظه تاریخ تا زیست امروز، این خطه را از قاب شبکه رادیویی فرهنگ روانه پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «ایستگاه ۱۰۶» یکشنبه ۲۳ آذرماه ، با مقصد روستای تاریخی برغان در استان البرز شنوندگان رادیو فرهنگ را به سفری متفاوت میان روایتهای بومی، پرسشهای زندگی، خبر و خیال میبرد؛ برنامهای که با ترکیب تاریخ، فرهنگ و نگاههای نو، ساعت ۱۶ پخش میشود.
در این قسمت از «ایستگاه ۱۰۶»، روایت «قطار ارواح» شنوندگان را به دل قصهها و نشانههای رازآلود محلی میکشاند؛ روایتی که گذشته و خیال را در هم میآمیزد و از دل فرهنگ شفاهی منطقه برغان جان میگیرد.
بخش تعاملی برنامه با طرح پرسشی تأملبرانگیز همراه است: «شاگرد اول چه درسی در دانشگاه زندگی هستید؟» پرسشی که مخاطبان را به بازخوانی تجربههای زیسته، انتخابها و آموختههای شخصی خود دعوت میکند.
«ایستگاه ۱۰۶» همچنین در «باجه خبر» تازهترین خبرها و روایتهای کوتاه را با نگاهی فرهنگی و تحلیلی مرور میکند و در کنار آن، حضور شخصیتهایی، چون فیضولخان، فضایی نمایشی و شنیدنی به برنامه میبخشد.
بخش «فرهنگ غنی» با حضور مسئول فرهنگی «ایستگاه ۱۰۶»، نگاهی ویژه به ظرفیتهای فرهنگی و انسانی این ایست شنیداری دارد.
از نکات شاخص این برنامه، حضور هوش مصنوعی در ساختار برنامه است؛ تجربهای نو برای پیوند فناوریهای نوین با روایت فرهنگی و رسانه رادیویی که شنیدنی است.
مجله رادیویی «ایستگاه ۱۰۶» تولید گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷روی آنتن میرود.
این برنامه به تهیهکنندگی پرویز جمالی، گویندگای فاطمه اسحاقتبار و سید دانیال معنوی و هنر بازیگری ارسلان جولایی و کارشناس خبری حمید پارسا پخش میشود.
برنامه «سرزمین من»
مجله رادیویی «سرزمین من»، یکشنبه ۲۳ آذرماه ، شنوندگان رادیو فرهنگ را به سفری ترکیبی میان تاریخ، تحولات منطقه، روانشناسی خانواده، میراث فرهنگی و گردشگری میبرد؛ برنامهای که با محوریت آگاهی، هویت و پیوند زندگی امروز با گذشته فرهنگی ایران، روی آنتن میرود.
در این قسمت از «سرزمین من»، بخش «یادها و یادگارها» با کارشناسی رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به مرور و تحلیل رویدادهای تاریخی ۲۳ آذرماه. اختصاص دارد؛ نگاهی به حافظه تاریخی که میکوشد گذشته را روشنتر و معنادارتر برای اکنون روایت کند.
در ادامه، بخش «آنسوی تاریخ» با کارشناسی محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به بررسی تحولات منطقه؛ تحلیلی مبتنی بر ریشههای تاریخی و پیامدهای امروز تحولات سیاسی، با زبانی قابل فهم برای مخاطب عام میپردازد.
«سرزمین من» در بخش «در پناه آگاهی» به سراغ یکی از مسائل مهم خانواده در شرایط بحران میرود.
گفتوگو با دکتر حجتالاسلام هادی روانشناس، به این پرسش محوری میپردازد که چرا گفتوگوهای آرام، بدون قضاوت و سرشار از همدلی پس از بحرانها نقش مهمی در کاهش استرس و ترمیم روابط خانوادگی دارند و خانوادهها چگونه میتوانند این نوع روایتگری سالم را در زندگی روزمره تمرین کنند.
در بخش میراث فرهنگی، گفتوگویی با کارشناس میراث فرهنگ به موضوع ثبت هنر آیینهکاری اختصاص دارد؛ هنری ریشهدار در معماری ایرانی–اسلامی که جلوهای از ذوق، نور و معنا در فرهنگ ایرانی به شمار میرود.
همچنین در بخش گردشگری برنامه، امیرسحابی کارشناس گردشگری، شنوندگان را به شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان میبرد.
مجله رادیویی «سرزمین من» با نویسندگی، سردبیری و تهیهکنندگی آزاده شاهرخ مهر، گویندگی احسان همتی از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود.