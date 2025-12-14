پخش زنده
استاندار بوشهر گفت: طرح مهتا در بوشهر با کیفیت مطلوبی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهربا بیان اینکه جوانان موتور محرکه جامعه و آیندهسازان کشور هستند افزود: دولت وفاق ملی و شخص دکتر پزشکیان رئیسجمهوری، اعتقاد ویژهای به جوانان دارند و همواره به این قشر اعتماد کردهاند.
وی گفت: بدون تردید با تکیه به جوانان، میتوانیم چالشهای موجود در کشور را رفع کنیم و در استان بوشهر نیز این مهم باید مورد توجه باشد.
زارع با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت جوانان از رویکردهای دولت چهاردهم است افزود: باید زمینهساز تربیت و پرورش جوانان برای مشارکت بیشتر در توسعه و اعتلای استان بوشهر و کشور باشیم.
وی گفت: بیکاری یکی از مشکلات و دغدغههای جوانان است و بر این باور هستم که ازدواج و اشتغال جوانان در ارتباط مستقیم با هم هستند و اگر دغدغه اشتغال جوان برطرف شود، موضوع ازدواج آنان نیز بهتر ساماندهی میشود بر این اساس لازمست دورههای مهارت آموزی شغلی جوانان با نگاه به دانش و فناوری روز و ابتکارات خلاقانه برگزار شود.