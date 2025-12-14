پخش زنده
متهمان سابقه دار برخوار دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در پی وقوع چند مورد سرقت از معابر شهری در بخش حبیب آباد برخوار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مأموران با بررسیهای دقیق و میدانی خود موفق شدند هویت ۲ متهم سابقه دار این سرقتها را شناسایی و در نهایت متهمان را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند.
وی افزود: سارقان در تحقیقات اولیه به سرقت معابر شهری اعتراف کردند که با کشف اموال مسروقه به ارزش ۲ میلیارد ریال، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.