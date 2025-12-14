پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از برگزیدگان ستاد اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان سمنان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجتالاسلام محمدرضا شمسالدین، رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان در این آیین با اشاره به برگزاری سالانه برنامه تجلیل از فعالان حوزه نماز گفت: در این برنامه از دستگاههایی که طی یک سال گذشته فعالیتها و اقدامات نمازی خود را در سامانه «سجاده» ثبت کرده و مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتهاند، قدردانی میشود.
وی افزود: امسال ۲۷ دستگاه اجرایی استان که بر اساس شاخصهای تعیینشده، عملکرد شایستهتری در ترویج و اقامه نماز داشتهاند، مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان با بیان اینکه پیامهای مقام معظم رهبری در اجلاسهای سراسری نماز همواره سرلوحه فعالیتها قرار دارد، اظهار کرد: این پیامها بهصورت دقیق در ستاد اقامه نماز تحلیل و پس از تبدیل به دستورالعمل و چارچوب اجرایی، به دستگاهها ابلاغ میشود.
حجت الاسلام شمسالدین با اشاره به محور خانواده در پیام امسال رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: دستگاههایی که بر اساس تفاهمنامهها و سیاستهای ابلاغی، به موضوع خانواده توجه ویژه داشتهاند، در فرآیند رصد و پایش مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتیجه آن، برگزاری این آیین تجلیل است.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله سید محمد شاهچراغی، از اهتمام ویژه ایشان به اقامه نماز جماعت اول وقت یاد کرد و گفت: آیتالله شاهچراغی از بدو حضور در استان، بر اقامه نماز جماعت در سه نوبت تأکید داشتند و خود بهعنوان یک الگوی میدانی و عملی در این عرصه شناخته میشدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تضعیف جایگاه نماز را یکی از ابزارهای فاصله انداختن نسل جوان از دین برشمرد و افزود: اگر نماز بهعنوان عمود خیمه دین در دانشگاهها و مراکز علمی مورد توجه قرار گیرد، پیوند جوانان با خداوند تقویت شده و این امر، ضامن استحکام دین، انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان خواهد بود.
در این آیین، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز با تأکید بر جایگاه نماز در نظام اسلامی گفت: نماز یکی از ارکان اساسی حاکمیت دینی و شاخص مهم مدیریت در جمهوری اسلامی ایران است و مدیران باید در عمل، به اقامه نماز اول وقت پایبند باشند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی امور اداری نباید مانع انجام این فریضه الهی شود، افزود: مدیران موظفاند با رفتار و عملکرد خود، زمینه اقامه نماز را در محیطهای کاری فراهم کرده و نسبت به وقت اذان و نماز حساسیت داشته باشند.
استاندار سمنان با اشاره به نقش نماز در تقویت بنیانهای اخلاقی و معنوی جامعه تصریح کرد: توجه جدی به فرهنگ نماز در ادارات و خانوادهها، علاوه بر ارتقای سلامت معنوی، در کاهش آسیبهای اجتماعی نیز اثرگذار است.
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: پایبندی عملی مدیران به نماز، نهتنها مانعی برای خدمترسانی به مردم نیست، بلکه زمینهساز توفیق و برکت در انجام مسئولیتها خواهد بود.
در پایان این مراسم، از دستگاههای اجرایی برگزیده استان سمنان در حوزه اقامه و ترویج نماز، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.