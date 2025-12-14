به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت بزرگداشت هفته زن و مقام مادر مراسم ویژه‌ای ظهر امروز با حضور بانوان شهرستان پلدشت در تالار مهدی برگزار شد. در این مراسم از صبر و استقامت مادران و همسران شهدای والامقام شهرستان با اهدای لوحی تجلیل شد.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این آیین گفت: بانوان زندگی. رفتار و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار دهند .

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد : بانوان ایرانی در طول تاریخ بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجد تمامی تلاش‌های دشمنان ارزش و جایگاه بانوان ایرانی اسلامی را حقظ کردند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این آیین گفت: مادران و همسران شهداء چشم و چراغ ملت هستند چرا که با نثار خون پاک فرزندان و شوهران خود امنیت. آسایش و اقتدار را به ما هدیه دادند و ما وظیفه داریم قدر این عزیزان را بدانیم و ادامه دهنده راه شهداء باشیم.