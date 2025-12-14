برگزاری رویداد ملی ارتقای بهره وری آب، ۸ بهمن ماه در شیراز
رویداد ملی ارتقای بهره وری آب، ۸ بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس با اشاره به نقش کلیدی بهرهوری در رشد اقتصادی کشور گفت: استان فارس به عنوان پایلوت ملی بهرهوری در سه حوزه آب، کشاورزی و انرژی انتخاب شده است.
پاپری اظهار کرد: بهرهوری یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است و کشورهای توسعهیافته با عبور از اقتصاد منبعمحور، به سمت اقتصاد بهرهور حرکت کردهاند؛ چرا که منابع محدود بوده و مسئولیت ما در قبال آیندگان ایجاب میکند از این منابع بهینه استفاده کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینی شده که حدود ۳۵ درصد آن باید از محل بهرهوری عوامل تولید محقق شود. در همین راستا، با سفر رئیس سازمان ملی بهرهوری، به استان فارس و با توجه به ظرفیتها و جایگاه این استان، توافق شد فارس به عنوان استان پایلوت کشور در حوزههای آب، کشاورزی و انرژی انتخاب شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس با اشاره به برگزاری رویداد ملی بهرهوری در استان گفت: این رویداد در تاریخ هشتم بهمنماه در فارس برگزار خواهد شد و تاکنون ۲۲۹ نفر در سامانه ثبتنام کردهاند و ۱۳۷ ایده به ثبت رسیده است که پیشبینی میکنیم این تعداد به بیش از ۲۰۰ ایده افزایش یابد.
پاپری ادامه داد: ایدههای ثبتشده توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن به افراد و شرکتهای منتخب اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین همزمان با این رویداد، نمایشگاه صنعت آب نیز برگزار میشود.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهوری آب در استان فارس تصریح کرد: موضوع آب در این رویداد بهصورت جامع و در حوزههای کشاورزی، شرب و صنعت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به کشاورزیپایه بودن استان و استقرار برخی صنایع آببر، استفاده از آبهای نامتعارف و ارائه ایدههای کاهش مصرف آب از اولویتهای جدی ماست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس خاطرنشان کرد: این همایش بهصورت قطعی یکروزه برگزار میشود و در صورت استقبال گسترده و برگزاری نمایشگاه، امکان دو روزه شدن آن نیز وجود دارد که تصمیم نهایی طی دو هفته آینده اتخاذ خواهد شد.
پاپری در پایان گفت: فراخوان این رویداد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاههای کشور و وزارتخانههای مرتبط ارسال شده و عمده شرکتکنندگان را اساتید دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان و فعالان تخصصی حوزه بهرهوری تشکیل میدهند..