به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در راستای حمایتهای معنوی و تقویت روحیه خانوادههای مددجو، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهربابک اقدام به برگزاری اردوی زیارتی کرد.
در این اردو، ۸۴ خانوار از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیهالسلام مشرف شدند. این اقدام ارزشمند با هدف تقویت بنیه روحی، ایجاد آرامش معنوی و افزایش امید در میان خانوادههای مددجو صورت گرفت.
مسئولان برگزارکننده این اردو، اعزام زائران را گامی مؤثر در راستای حمایتهای اجتماعی و معنوی دانسته و ابراز امیدواری کردند تداوم چنین برنامههایی زمینهساز گسترش برکات معنوی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.