به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران این فرماندهی با گشت زنی‌های هدفمند و هوشمندانه خود تعداد ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه را کشف کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: در این میان ۴ دستگاه از وسایل نقلیه مسروقه موتورسیکلت و ۱۶ دستگاه خودرو مسروقه بودند که در این طرح کشف شدند.

وی از تحویل وسایل نقلیه مسروقه کشف شده به مالباختگان خبرداد و گفت: طرح‌های امنیت محله محور برای دستگیری سارقان و متهمان متواری اجرایی می‌شود.