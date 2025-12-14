به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دوره آموزشی توسط سیدمصطفی دانش، معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در سالن اجتماعات اتاق اصناف با حضور ضابطان دستگاه‌های اجرایی شامل اتاق اصناف، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان قم تدریس شد که مباحثی تخصصی و کاربردی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف ضابطان به تفصیل ارائه و بررسی شد.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش حقوقی و تخصصی ضابطان، آشنایی دقیق‌تر با شیوه‌های قانونی کشف، تعقیب و رسیدگی به تخلفات و همچنین هماهنگی و وحدت رویه بیشتر بین دستگاه‌های دارای اختیار در حوزه تعزیرات حکومتی و امور صنفی اعلام شده است.

شرکت‌کنندگان در این دوره با مفاد قانون نظام صنفی، آیین‌نامه تعزیرات حکومتی و تطبیق آن با قواعد آیین دادرسی کیفری به منظور اجرای دقیق‌تر و صحیح‌تر مأموریت‌های محوله آشنا شدند.

این گونه دوره‌های آموزشی به صورت مستمر و با هدف افزایش کارآمدی و پیشگیری از بروز اشتباهات در فرآیند‌های قضایی و اداری مربوط به تخلفات صنفی در دستورکار اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم قرار دارد.