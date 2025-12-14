رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور واریز سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۳ را منوط به پرداخت سود از سوی شرکت‌های سرمایه پذیر و تصمیم از سوی شورای عالی بورس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عسگر توکلی، رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور با رد شایعات واریز سود قبل از یلدا، اعلام کرد: پرداخت سود سال ۱۴۰۳ مشمولان، کاملاً منوط به پرداخت به موقع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تصمیم نهایی سپرده‌گذاری مرکزی است.

وی با اشاره به انتشار اخبار غیر رسمی در فضای مجازی، گفت: هر تصمیمی در این خصوص باید از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام شود و در آن صورت، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد گرفت.

رییس هیئت مدیره سهام عدالت کشور دلیل این عدم قطعیت را عملکرد برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر عنوان کرد و افزود: در دو سال اخیر به دلیل تعلل برخی شرکت‌ها در محاسبه و پرداخت سود، معمولاً سودها به صورت ناقص پرداخت می‌شود و بخش‌هایی از آن باقی می‌ماند.

وی در عین حال اعلام کرد که سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ و سال‌های قبل از آن، تاکنون به حساب بیشتر مشمولان واریز شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، واریز سود سهام عدالت در دو مرحله آذر و اسفند انجام می‌شد.