پخش زنده
امروز: -
پویش روایت مردمی از باغشهر تاریخی استان یزد از سوی صداوسیمای استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صداوسیمای مرکز یزد در قالب طرح «یزد؛ قلب ایران» با هدف عدالت گستری رسانهای به معرفی معرفی ظرفیت شهرستانهای استان میپردازد.
شهرستان مهریز از روز گذشته تا ۲۸ آذرماه میزبان این رویداد است و برنامههای مختلف صداوسیما در حوزههای پیام و تولید، با تمرکز بر معرفی ظرفیتها، مفاخر، علما، شهدا، نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان و آدابورسوم مهریز روی آنتن میرود.
بر این اساس، صداوسیمای استان پویشی را با عنوان «روایت مردمی از باغشهر تاریخی استان» راه اندازی کرده و از شهروندان میخواهد عکس، فیلم و صوت کوتاه از هر آنچه معرف مهریز باشد را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۷۹۷ ارسال کنند.
یک شبانه روز اقامت رایگان در مهریز برای بهترین روایتها در نظر گرفته شده است.