دوازدهمین رویداد «کاشتن برای آینده» با محور زیستپزشکی و تمرکز بر روایتهای پیشرفت علمی برگزار شد.
خبرگزاری صدا و سیما ، مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم در این رویداد با تأکید بر نقش فرهنگسازی در پیشرفت علمی گفت: «کاشتن برای آینده» در مسیر شکلدهی گفتمان روایتهای پیشرفت برگزار میشود و بسته به نیاز، گاه بر علوم پایه و گاه بر علوم زیستی تمرکز دارد.
وی افزود: این برنامهها به دانشجویان نخبه انگیزه و احساس غرور میدهد و میتواند زمینهساز تولید محصولاتی شود که در برخی موارد از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری میکند.
در ادامه، شقایق حقجوی جوانمرد مشاور علم و فناوری فرهنگستان علوم با اشاره به هدفگذاری این رویداد گفت: برای ساختن آینده باید به آنچه در لبههای علم رخ میدهد توجه کرد و قلهسازی انجام داد؛ قلههایی که دستیافتنی هستند و برخی از آنها پیش از این نیز ساخته شدهاند.
در این مراسم همچنین وحید خدامی مدیرعامل شرکت درمانگستر رناپ، زهره افتخاری عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، محمود تولایی رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور و محیا مهرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از تجربههای خود در زمینه تولید داروهای فناورانه سخن گفتند.