معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش سازندگان فعال در بافتهای فرسوده استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و رفع موانع اقتصادی را شرط تحقق نوسازی پایدار و مردممحور در شهرها دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش سازندگان و انبوهسازان فعال در بافتهای فرسوده و ناکارآمد استان تهران به میزبانی شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سهم بالای بافتهای ناکارآمد در شهرهای کشور گفت: بازآفرینی شهری بدون مشارکت مؤثر سازندگان امکان تحقق ندارد.
وی افزود: هدف این نشست، شنیدن مستقیم مشکلات سازندگان و تبدیل آنها به تصمیمات اجرایی است.
به گفته گلپایگانی، وجود ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد و سکونت ۱۹ میلیون نفر در این محدودهها، زنگ خطری جدی برای شهرهاست.
وی تأکید کرد: در تهران حدود دو میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند که در شرایط بحرانی مانند زلزله، آسیبپذیری بالایی دارند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نوسازی مردممحور را اولویت اصلی این شرکت دانست و از سازندگان خواست پیشنهادهای عملی خود را ارائه دهند.
گلپایگانی از تمرکز دولت بر توسعه مسکن استیجاری در بافتهای فرسوده خبر داد و گفت: ۱۵۰۰ واحد استیجاری در استان تهران اجرایی میشود.
وی همچنین از تشکیل کارگروههای تخصصی برای حل مسائل تأمین اجتماعی، انشعابات و تسهیلات بانکی خبر داد.
در این همایش، سازندگان بهصورت صریح مشکلاتی چون تورم، هزینه بالای انشعابات و ضوابط شهرسازی را مطرح کردند.
در پایان اعلام شد پیشنهادها و مطالبات سازندگان در شورای مسکن و ستاد بازآفرینی استان تهران پیگیری خواهد شد.