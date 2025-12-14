رفتارشناسی رئیس شورای یهودیان استرالیا می‌گوید: زمانی که می‌توانی با رسانه به فکر همه جهانیان حمله کنی، باید جنگ سخت را به هم‌تیمی واگذار کنی.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نبرد رسانه‌ای مقدم بر جنگ سخت است؛ این را به خوبی می‌توان از رفتارشناسی نیروهای زبده اسرائیل آموخت.

یک اسرائیلی باتجربه، حمله به ذهن همه جهانیان را بر مبارزه با یک جوان مهاجم رها می‌کند، زیرا نفعی که در فریب ذهن انسان‌هاست، در ضرر رها کردن یک مبارز نیست.

رئیس شورای یهودیان استرالیا، فرد مهاجم به اسرائیلیان خوشگذران را رها کرد و در سریع ترین زمان ممکن، روایت خود از این واقعه را به دنیا مخابره کرد تا یک تیر و چند نشان را از یک واقعه کسب کند:

شیطنت ها واقعیت ها مظلومیت نمایی در برابر چند گلوله چند گرمی در حالی که روز و شب غزه را با سلاح‌های چند تنی بمباران می کنند ایجاد رعب و وحشت و بهم ریختگی در فکر مخاطبان برای ایجاد قضاوت احساسی بجای قضاوت منطقی زمینه سازی برای توجیه خشونت بیشتر علیه مخالفان در حالی که پاسخی برای نزدیک به یک قرن کشتار ندارند توجیهی بر تداوم ممنوعیت راستی آزمایی هلوکاست از این گونه تصاویر، سندی ضمنی برای هلوکاست جدید می‌سازند مقدمه چینی برای برچسب زدن به هر گروه و جریان آزادی‌خواه آن قدر هجمه رسانه ای را سنگین می کنند که هیچ نظر دیگری شنیده نشود خونریزی یک صهیونیست باید دیده شود معلولیت هزاران کودک فلسطینی اهمیتی ندارد تا این لحظه تعداد تلفات صهیونیست ها دو رقمی است در حالی که آخرین آمار تلفات در غزه تا ۷ ژانویه ۲۰۲۵ به حداقل ۴۵۸۸۵ شهید رسیده اسرائیل همیشه مدعی پیشتازی در غافلگیری است اما از چند جوان غافلگیر می شود حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند بیش از ۱۰۹ هزار و ۱۹۶ نفر مجروح در غزه

حمله اتمی آمریکا به ژاپن نیز برای رسانه‌های مدعی آزادی بیان اهمیتی ندارد؛ زیرا فقط خون استعمارگران، رنگی است!