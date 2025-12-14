پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد انتخابات مازندران با اعلام آغاز رسمی فرآیند انتخابات از ۲۷ آذر، تاکید کرد: این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود.
رئیس ستاد انتخابات مازندران در گفت و گو خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اعلام آغاز رسمی فرآیند انتخابات از ۲۷ آذر تأکید کرد: همه فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نخستین بار به صورت تمام الکترونیک و بدون استفاده از تعرفه کاغذی برگزار میشود.
سید امیر حسینیجو در تشریح مراحل پیشرو گفت: دستور شروع انتخابات در حوزههای شهری در ۲۷ آذر ابلاغ و از ۲۸ آذر تا ۲ دی، هیئتهای اجرایی در شهرستانها تشکیل میشوند.
او با اشاره به معرفی اعضای هیئتهای نظارت به شهرستان ها و ابلاغ دستور نمایندگان قضایی، عملکرد استان را تا این مرحله مطلوب ارزیابی کرد و از داوطلبان و هواداران آنها خواست برای اطلاع از روند برگزاری انتخابات به اطلاعیههای رسمی صداوسیما و سکوهای مجاز اطلاع رسانی توجه کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه هیچ تعرفه کاغذی در هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استفاده نمی شود، گفت: با هدف تسریع در اعلام نتایج انتخابات حتی شمارش آرا نیز الکترونیکی خواهد بود.
رئیس ستاد انتخابات مازندران در توضیح فرآیند تعیین صلاحیت نیز گفت: صلاحیت داوطلبان پس از تشکیل هیئت های اجرایی، بررسی و به هیئت نظارت اعلام میشود که در صورت تأیید، میتوانند فعالیت خود را در زمان مقرر آغاز کنند.
حسینی جو با بیان اینکه داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز نشده است میتوانند به هیئت نظارت استان مراجعه کنند افزود: زمانبندی دقیق تمام این مراحل برای حوزههای شهری و روستایی مشخص و به فرمانداریها ابلاغ شده است.