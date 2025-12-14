پخش زنده
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: به دلیل مشکلات موجود در تأمین برق و گاز، سالانه دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور از دست میرود.
سید رسول خلیفهسلطانی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت تولید فولاد؛ افزود: در افق ۱۴۰۴ قرار بود تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد، اما در عمل میزان تولید هم اکنون حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن است.
وی اظهار کرد: صنعت فولاد یکی از برنامههای موفق در افق ۱۴۰۴ بوده و میتوان گفت بهجز فولاد، هیچیک از برنامههای دیگر این افق بهطور کامل محقق نشده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: مهمترین مانع دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ناترازی انرژی است و بخشی از مشکلات نیز به تأمین مواد اولیه بازمیگردد. برای تحقق این هدف، باید هماهنگی لازم میان تأمین انرژی و مواد اولیه وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع معدنی گفت: در حوزه مواد اولیه باید با دقت عمل کنیم و اجازه ندهیم منابع معدنی کشور با قیمتهای پایین صادر و از زنجیره تولید فولاد خارج شود. موادی که باید در داخل کشور و در زنجیره تولید فولاد مصرف شوند و جزو منابع راهبردی این صنعت هستند، نباید صادر شوند؛ هرچند ممکن است در کوتاهمدت منجر به تأمین ارز شود، اما فروش این منابع به قیمتهای ناچیز، در سالهای آینده به زنجیره فولاد آسیب جدی وارد میکند.
خلیفهسلطانی افزود: ارزش جایگزینی صنعت فولاد بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و چنین سرمایهگذاری عظیمی را نمیتوان بهسادگی با سرمایهگذاری جدید جایگزین کرد؛ بنابراین باید از این ظرفیت موجود محافظت کرده و توازن لازم میان تأمین انرژی و مواد اولیه را حفظ کنیم تا ناترازی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات تأمین گاز و برق، سالانه دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت فولاد کشور در حوزه انرژی از دست میرود. در عین حال، اگر برای سالهای آینده برنامهریزی مناسبی صورت نگیرد، در تأمین مواد اولیه نیز با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید میشود که نسبت به ظرفیت موجود رقم پایینی است. حداقل باید امکان تولید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن فولاد بیشتر فراهم شود تا بخشی از ظرفیت از دسترفته جبران شود.