پخش زنده
امروز: -
با صرف اعتبار ۳۵ میلیارد ریالی و اجرای طرح آسفالتریزی معابر روستای مرادخانلو چهار برج به وسعت ۵ هزار مترمربع آسفالت ریزی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار چهاربرج اظهار داشت: تعریض معابر اصلی روستا از ۵ متر به ۱۲ متر و سپس آسفالتریزی آن، با پیگیریهای بخشدار فیروزآباد و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیاری، شورای اسلامی روستا و شرکت تعاونی دهیاران انجام شده است.
صمدی افزود: این آسفالت از محل قیر رایگان انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه تعریض معابر نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت تردد اهالی دارد، از تلاش تمامی دستگاههای مشارکتکننده قدردانی کرد.