با صرف اعتبار ۳۵ میلیارد ریالی و اجرای طرح آسفالت‌ریزی معابر روستای مرادخانلو چهار برج به وسعت ۵ هزار مترمربع آسفالت ریزی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار چهاربرج اظهار داشت: تعریض معابر اصلی روستا از ۵ متر به ۱۲ متر و سپس آسفالت‌ریزی آن، با پیگیری‌های بخشدار فیروزآباد و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیاری، شورای اسلامی روستا و شرکت تعاونی دهیاران انجام شده است.

صمدی افزود: این آسفالت از محل قیر رایگان انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه تعریض معابر نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت تردد اهالی دارد، از تلاش تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده قدردانی کرد.