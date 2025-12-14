بیش از ۲ هزار قلم کالا در اختیار نیازمندان ایلام
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار قلم کالای خانگی و ضروری بصورت رایگان در بین مددجویان و نیازمندان استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام اظهار داشت: این اقلام خانگی شامل: کولر گازی، کولر آبی، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، بخاری، فرش و جاروبرقی بوده که پس از نیازسنجی در بین خانوادههای مددجو توزیع شده است.
وی افزود: جهت تأمین این تعداد کالای خانگی که از محل اعتبارات کمیته امداد بوده است بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان ایلام سال گذشته نیز تعداد بیش از یک هزار و ۷۰۰ قلم کالای خانگی در بین نیازمندان این استان توزیع شد که ارزش آنها بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال بوده است.