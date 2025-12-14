به گزارش؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام اظهار داشت: این اقلام خانگی شامل: کولر گازی، کولر آبی، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، بخاری، فرش و جاروبرقی بوده که پس از نیازسنجی در بین خانواده‌های مددجو توزیع شده است.