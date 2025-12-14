به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان از ورزشکاران و روسای هیأت‌های استانی این رشته زمزمه‌های زیادی مبنی بر عملکرد نامناسب مصطفی نکو لعل آزاد رئیس فدراسیون ناشنوایان شنیده می‌شد.

پس از کش و قوس‌های فراوان رئیس فدراسیون تصمیم گرفت تا استعفای خود را برای احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان ارسال کند و در ادامه امروز یکشنبه ۲۳ آذر این تصمیم را به انجام رساند.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شد که کاروان ورزشی کشورمان در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته و با نام «عاشقان ایران» در این دوره از بازی‌ها حضور داشت.

کاراته (۱۲ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) رشته‌های مدال آور کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بودند و کاروان ایران در توکیو در رده هفتم ایستاد.

حالا باید دید آیا وزیر ورزش و جوانان با این استعفا موافقت خواهد کرد یا خیر؟

شنیده‌ها حاکیست که مجمع فوق العاده انتخابات ریاست فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان پنج شنبه ۲۷ آذرماه برگزار خواهد شد.