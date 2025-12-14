پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از اعلام جرم علیه یکی از ادارات دولتی به دلیل کوتاهی در پیشگیری از زبالهسوزی خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضایی باهر گونه ترکفعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا برخورد قاطع خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیمی با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با عوامل ایجاد آلودگی هوا اظهار کرد: علاوه بر شناسایی و برخورد با عاملان مستقیم آلایندگی، ترکفعل مسئولان و نهادهای متولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند نیز مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دادستانی بهصورت جدی به پروندههای مرتبط با آلایندگی ورود کرده است، افزود: در همین راستا و پس از بیتوجهی به مصوبات و الزامات زیستمحیطی، فعالیت کارخانه سیمان تهران متوقف شد.
دادستان ری با استناد به قانون هوای پاک تصریح کرد: بر اساس این قانون، هرگونه اقدام یا قصور که منجر به آلودگی هوا شود، چه از سوی اشخاص حقیقی و چه حقوقی، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.