به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی در آیین اختتامیه رویداد ایران جان، گلستان ایران در جمع کارکنان صدا و سیمای گلستان گفت: در بزرگی و عظمت کار رسانه همین بس که در گرما و سرما و انواع ناترازی‌ها و نا ملایمات، دوربین رسانه در میانه میدان است تا از غافله اطلاع رسانی برای مردم عقب نماند.

استاندار گلستان گفت: با رویداد ایران جان، استان گلستان به خوبی در قاب شبکه‌های ملی و بین المللی به تصویر کشیده شد.

او افزود: رسانه‌ها خط مقدم مقابله با انواع ناهنجاری‌ها و کمک به جامعه برای افزایش تاب آوری هاست.