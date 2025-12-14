پخش زنده
مراسم اختتامیه رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران با حضور استاندار در صداوسیمای گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی در آیین اختتامیه رویداد ایران جان، گلستان ایران در جمع کارکنان صدا و سیمای گلستان گفت: در بزرگی و عظمت کار رسانه همین بس که در گرما و سرما و انواع ناترازیها و نا ملایمات، دوربین رسانه در میانه میدان است تا از غافله اطلاع رسانی برای مردم عقب نماند.
استاندار گلستان گفت: با رویداد ایران جان، استان گلستان به خوبی در قاب شبکههای ملی و بین المللی به تصویر کشیده شد.
او افزود: رسانهها خط مقدم مقابله با انواع ناهنجاریها و کمک به جامعه برای افزایش تاب آوری هاست.