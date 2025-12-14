پخش زنده
شهرداری جغتای با افزایش حجم برگ ریزان در پائیز برگهای خشک جمعآوریشده از معابر و بوستانها را به خاک برگ طبیعی تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شهرداری جغتای گفت: شهر جغتای با برخورداری از سرانهی فضای سبز بالاتر از میانگین کشوری، در فصل پاییز با چالش جمعآوری حجم بالای برگهای خشک روبهرو میشود.
محمد مهدیخواه افزود: بر همین اساس، شهرداری جغتای امسال با اجرای طرحی خلاقانه، برگهای جمعآوریشده از سطح شهر را در فرآیندی مشخص به خاک برگ طبیعی تبدیل میکند تا به جای استفاده از کودهای شیمیایی، این محصول طبیعی در نگهداری و تقویت فضای سبز شهری به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر حفاظت از محیط زیست، باعث شادابی و طراوت بیشتر بوستانها و کاهش هزینه خرید کود شیمیایی شده است.
وی بیان کرد: مسئولان شهرداری، استفاده از خاک برگ تولید شده در همین شهر، ضمن حفظ چرخهی طبیعی و کاهش پسماند، به ارتقای کیفیت فضای سبز و زیبایی بیشتر سیمای شهری نیز کمک میکند.