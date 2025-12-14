روایت ترک تحصیل و بازگشت دخترروستایی اشنویه‌ای به مدرسه در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه معاون رئیس‌جمهور در اکران مستند (برای دخترم) که روایت ترک تحصیل و بازگشت به مدرسه دختر روستایی اشنویه‌ای است در جشنواره سینما حقیقت حضور یافت.

مستند (برای دخترم) روایت ترک تحصیل و بازگشت به تحصیل دختری از روستای گلاز شهرستان اشنویه است که با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مدیرکل آموزش و پرورش استان در جشنواره سینما حقیقت اکران شد.

علی اکبر صمیمی با حضور در اکران مستند «برای دخترم» در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» چالش بازماندگی از تحصیل دختران را از دریچه سینما به نظاره نشست.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حاشیه اکران فیلم برای دخترم کار و مهاجرت را از علل اصلی بازماندگی از تحصیل عنوان کرد و گفت: عدم دسترسی به مدارس دوره دبیرستان در روستاها، عدم علاقه به تحصیل، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها، مختلط بودن کلاس‌های درس در روستا‌ها و حضور معلمان مرد در کلاس‌های دخترانه از دیگر عوامل برای ترک تحصیل است.