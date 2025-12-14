به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات، نتایج رقابت در ماده ۱.۲ کیلومتر سرعت انفرادی به این شرح است:

۱- لوکا شاوانا از فرانسه ۲:۱۷:۶۰ دقیقه

۲- فدریکو پلگرینو از ایتالیا ۰:۰۳ ثانیه اختلاف

۳- اسکار اوپستاد از نروژ ۱:۲۳ ثانیه اختلاف

در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۲۸۵، اسکار اوپستاد از نروژ با ۲۶۹ و اریک والنِس از نروژ با ۲۴۳ امتیاز اول تا سوم هستند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

در رده بندی کلی مواد استقامت پس از چهارمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، مارتین لواستروم از نروژ با ۳۸۳ امتیاز صدرنشین است و شد و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۳۵۸ و یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۵۳ امتیاز دوم و سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از هفتمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۶۳۸ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۵۰۴ امتیاز دوم و اریک والنِس از نروژ با ۳۹۳ امتیاز سوم هستند.

تیمی:

سرعت:

۱- نروژ ۱۴:۰۰:۹۵ دقیقه

۲- ایتالیا ۲:۰۴ ثانیه اختلاف

۳- سوئد ۲:۰۹ ثانیه اختلاف

در رده بندی تیمی پس از اولین مرحله از ۲ مرحله فصل تیم نروژ با ۲۲۳۷ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های ایتالیا با ۱۱۲۶ و سوئد با ۱۱۰۲ امتیاز دوم و سوم هستند.