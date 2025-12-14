مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از واریز یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول و یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم به کارت‌های سوخت خودرو‌های بنزینی در آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «کرامت ویس‌کرمی» درباره سهمیه‌های واریزشده برای ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال کشور در آذر امسال گفت: خودرو‌های تک‌سوز و دوگانه‌سوز حجم بالایی از سهمیه ۳ هزار تومانی دارند که در هشت روز پایانی آذر می‌توانند از آن استفاده کنند و نیازی به استفاده از کارت جایگاه‌ها نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: همانند گذشته سهمیه بنزین با نرخ اول تا ۶ ماه و سهمیه با نرخ دوم تا یک ماه در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره می‌شود.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما