چهار فیلم مستند با محوریت غزه، محصول مشترک رشید مشهراوی و مرکز گسترش، امروز یکشنبه ۲۳ آذر در قالب بخش نمایش ویژه «غزه» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمهای «رنگ تا زیر آسمان»، «غزه تا اسکار»، «آرزو» و «رویاهای خیلی کوچک» که محصول مشترک رشید مشهراوی فیلمساز فلسطینی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند، امروز یکشنبه ۲۳ آذر در بخش نمایش ویژه «غزه» اکران میشوند.
این آثار از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت به نمایش درمیآیند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدیمقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.