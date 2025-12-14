پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای گلستان هم از ثبت رکوردی تازه در رویداد ملی ایران جان، با تولید و پخش بیش از ۲۴ هزار دقیقه برنامه در گلستان برای شبکههای رسانه ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای گلستان در مراسم اختتامیه گفت: در این رویداد ۱۱ هزار و ۴۱۰ دقیقه برنامه از حوزه سیما تولید و پخش شد.
او افزود: ۱۱ هزار ۲۰۰ دقیقه تولید وپخش برنامه در حوزه صدا که با ارتباطات به ۱۳۰۰۰ دقیقه رسید.
شکری نیا ادامه داد: در حوزه خبر بیش از ۲۰۰ فرآورده رسانهای تولید و از شبکههای سراسری و استانهای مختلف تولید و پخش شد.
او افزود: در بخش فضای مجازی نیز ۴ هزار تولید محتوا از سوی کارشناسان مرکز و تولیدات مردمی در بستر مجازی تولید و پخش شد.
شکری نیا گفت: تولیدات مردمی مهمترین اتفاق این رویداد بزرگ در گلستان بود.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: افتتاح شبکه تلوبیونی نگارستان، رخداد مهم دیگری بود که در ایام ایران جان در گلستان صورت گرفت.