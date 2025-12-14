به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان بازدید از اداره‌کل و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان تهران، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، توسعه رویکردهای هوشمندسازی، ارتقای امکانات تخصصی و حمایت مؤثر از کارکنان و بویژه محیط‌بانان به‌عنوان خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

امید حاجتی با اشاره به بازدید خود از بخش‌های مختلف اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در این بازدید، وضعیت آزمایشگاه اداره‌کل، امکانات تخصصی، تجهیزات فنی و فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود در حوزه پایش و کنترل آلاینده‌ها، با تأکید بر بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و فناوری‌های هوشمند، ارزیابی شد.

وی افزود: بازدید از پاسگاه محیط‌بانی قصرفیروزه و تأسیسات تلمبه بادی در محدوده پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار، فرصت مناسبی برای مشاهده میدانی شرایط کاری محیط‌بانان و بررسی نیازهای حفاظتی این مناطق ارزشمند، به‌ویژه در زمینه استفاده از تجهیزات هوشمند پایش، کنترل و مدیریت مناطق تحت حفاظت بود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمان تصریح کرد: محیط‌بانان و کارکنان محیط زیست سرمایه‌های اصلی سازمان هستند و بهبود شرایط کاری، تأمین تجهیزات مناسب، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حفاظتی از اولویت‌های جدی سازمان به شمار می‌رود.

حاجتی ادامه داد: بازدیدهای میدانی این امکان را فراهم می‌کند که ضمن بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسان ادارات کل استان ها تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های موجود و نیازهای عملیاتی انجام شود و حمایت‌های لازم در حوزه‌های اداری، حقوقی، پشتیبانی و هوشمندسازی به شکل هدفمندتری دنبال شود.