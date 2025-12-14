وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از کشف یک محوطه باستانی متعلق به قبل از میلاد در استان لغمان این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز اعلام کرد: یک محوطه باستانی در روستای «سی تن» در شهرستان «الینگار» استان لغمان دره ساو ولسوالی الینگار این ولایت کشف شده و از این محوطه، تعدادی آثار باستانی نیز به دست آمده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افزود: هیئتی به ریاست رئیس اطلاعات و فرهنگ استان لغمان به این منطقه سفر کرد و با همکاری مردم محل، افزون بر شناسایی این محوطه باستانی، تعدادی از آثار تاریخی را نیز کشف کرده‌اند.

قدمت این محوطه باستانی به دوره قبل از میلاد باز می‌گردد که در آن یک «راه پله» سنگی، دوازده اتاق کوچک حفاری شده با دست و چند اثر معماری شناسایی شده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از بیست و نه هزار اثر یا محوطه باستانی شناسایی شده در سراسر افغانستان وجود دارد.