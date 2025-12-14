به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

هاف پایپ - مرحله اول در سیکرت گاردن چین:

۱- فینلی ملویل از نیوزیلند ۹۰.۰۰ امتیاز

۲- لوک آرولد از نیوزیلند ۸۹.۰۰،

۳- هانتر هس از آمریکا ۸۶.۲۵

در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از اولین مرحله از ۵ مرحله فصل فینلی ملویل از نیوزیلند با ۱۰۰ امتیاز، لوک آرولد از نیوزیلند با ۸۰ و هانتر هس از آمریکا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

بیگ ار - مرحله سوم در استیم بوت آمریکا:

۱- تروی پودمیلساک از آمریکا ۱۸۲.۵۰ امتیاز

۲- کانر رالف از آمریکا ۱۷۹.۵۰،

۳- لوکا هارینگتون از نیوزیلند ۱۷۲.۷۵

در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۴ مرحله فصل، تروی پودمیلساک از آمریکا با ۲۰۰ امتیاز در صدر است لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۲۰۰ امتیاز دوم و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۲۹ امتیاز سوم هستند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

کراس:

در رده بندی کلی ماده کراس پس از دومین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، سیمونه درومدیس از ایتالیا با ۱۸۰، کوین دروری از کانادا با ۱۲۰ و ادواردو زورزی از ایتالیا با ۹۸ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

موگولز:

در رده بندی مواد موگولز و دوآل موگولز پس از دومین مرحله از ۱۲ مرحله فصل، ایکوما هوریشیما از ژاپن با ۱۸۰، مت گراهام از استرالیا با ۱۵۰ و نیک پیج از آمریکا با ۱۱۰ اول تا سوم هستند.

اریالز:

در رده بندی کلی ماده اریالز پس از اولین مرحله از ۶ مرحله فصل، اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰، پریمین ورنر از سوئیس با ۸۰ و کریستوفر لیلیس از آمریکا با ۶۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.