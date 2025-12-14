پخش زنده
فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی آزاد در چین ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:
هاف پایپ - مرحله اول در سیکرت گاردن چین:
۱- فینلی ملویل از نیوزیلند ۹۰.۰۰ امتیاز
۲- لوک آرولد از نیوزیلند ۸۹.۰۰،
۳- هانتر هس از آمریکا ۸۶.۲۵
در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از اولین مرحله از ۵ مرحله فصل فینلی ملویل از نیوزیلند با ۱۰۰ امتیاز، لوک آرولد از نیوزیلند با ۸۰ و هانتر هس از آمریکا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.
بیگ ار - مرحله سوم در استیم بوت آمریکا:
۱- تروی پودمیلساک از آمریکا ۱۸۲.۵۰ امتیاز
۲- کانر رالف از آمریکا ۱۷۹.۵۰،
۳- لوکا هارینگتون از نیوزیلند ۱۷۲.۷۵
در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۴ مرحله فصل، تروی پودمیلساک از آمریکا با ۲۰۰ امتیاز در صدر است لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۲۰۰ امتیاز دوم و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۲۹ امتیاز سوم هستند.
رده بندی سایر مواد به این شرح است:
کراس:
در رده بندی کلی ماده کراس پس از دومین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، سیمونه درومدیس از ایتالیا با ۱۸۰، کوین دروری از کانادا با ۱۲۰ و ادواردو زورزی از ایتالیا با ۹۸ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
موگولز:
در رده بندی مواد موگولز و دوآل موگولز پس از دومین مرحله از ۱۲ مرحله فصل، ایکوما هوریشیما از ژاپن با ۱۸۰، مت گراهام از استرالیا با ۱۵۰ و نیک پیج از آمریکا با ۱۱۰ اول تا سوم هستند.
اریالز:
در رده بندی کلی ماده اریالز پس از اولین مرحله از ۶ مرحله فصل، اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰، پریمین ورنر از سوئیس با ۸۰ و کریستوفر لیلیس از آمریکا با ۶۰ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار دارند.