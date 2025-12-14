فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن کارکنان فنی و متخصص از توانایی‌های بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی با حضور در پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ضمن بازدید از بخش های مختلف این یگان گفت: هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن کارکنان فنی و متخصص از توانایی‌های بسیار بالایی برخوردار است.

امیر سرتیپ جهانشاهی همچنین گفت: هوانیروز ارتش با ارتباط بسیار خوبی که با شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) و همچنین صنایع یاعلی اصفهان در حوزه قطعات‌سازی دارد اقدامات سازنده‌ای را در زمینه بازآماد انجام داده است.