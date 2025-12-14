آغاز به کار رسمی ستاد پیشگیری جرایم انتخاباتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان، از برگزاری نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان خبر داد و گفت: این ستاد با هدف پیشگیری از تخلفات قبل، حین و پس از انتخابات، تضمین سلامت و امنیت انتخابات و هماهنگی ستاد‌های شهرستانی آغاز به کار کرده است.