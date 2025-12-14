پخش زنده
رئیس کل دادگستری گلستان، از برگزاری نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان خبر داد و گفت: این ستاد با هدف پیشگیری از تخلفات قبل، حین و پس از انتخابات، تضمین سلامت و امنیت انتخابات و هماهنگی ستادهای شهرستانی آغاز به کار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی افزود: مصوبات اولیه شامل زمانبندی جلسات، برنامهریزی اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر تمامی حوزههای قضایی استان است و در صورت بروز هرگونه تخلف، پروندهها در شعب ویژه، طبق قانون رسیدگی خواهد شد
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.