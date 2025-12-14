پخش زنده
امروز: -
بهمناسبت سالروز حضرت فاطمه (س) با مشارکت بانک رفاه کارگران و انجمن حمایت از زندانیان، شش زندانی زن با جرم بدهی مالی از زندان بوشهر آزاد شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیسکل دادگستری استان بوشهر در آیین پویش «مهر فاطمی» که صبح یکشنبه در زندان مرکزی بوشهر آزادی ۶ زن زندانی را در پی داشت، گفت: این آیین بهمناسبت سالروز و پاسداشت مقام زن و مادر برگزار شد که با کمک کارکنان نیکوکار بانک رفاه کارگران استان بوشهر و انجمن حمایت از زندانیان بوشهر ۶ خانم که بهدلیل مشکل مالی زندانی شده بودند، آزاد شدند.
مهدی مهرانگیز افزود: بخشی از بدهی این بانوان را شاکیان بخشیدند و مانده بدهی آنان نیز یک میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان بود که کارکنان این بانک و انجمن جمایت از زندانیان آن را پرداخت کردند تا این زنان به خانه برگردند و خود آغوش خانواده باشند.
او اضافه کرد: با آزاد شدن این ۶ زن، شمار زنان زندانی در بوشهر به ۳۲ نفر کاهش یافت که برخی از آنان جرمشان کیفری است که ما بهدنبال گرفتن عفو برای آنان هستیم و ۱۸ نفر نیز جرمشان مالی است که در حال رایزنی با صنایع، بانکها و نیکوکاران هستیم تا بتوانیم پیش از پایان سال، زمینه آزادی آنان را نیز فراهم کنیم.
مهرانگیز بیان کرد: اگر زن در خانه نباشد زندگی فلج میشود و آن خانه، خانه نمیشود که امیدواریم هیچ زنی بهدلیل مشکلات مالی در زندان نباشد.
سرپرست اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان هم گفت: پویش مهر فاطمی و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری همکاران ما هر سال برگزار میشود و از سال ۱۳۹۹ تا کنون آزادی ۶۰۰ زندانی را در پی داشته است.
عبدالرضا کنارنگ افزود: این کار نیک از درون همکاران ما جاری شده و امیدواریم بتوانیم به خالی شدن زندانها از زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آرامش به خانهها کمک کنیم.