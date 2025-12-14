به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در آیین پویش «مهر فاطمی» که صبح یک‌شنبه در زندان مرکزی بوشهر آزادی ۶ زن زندانی را در پی داشت، گفت: این آیین به‌مناسبت سالروز و پاسداشت مقام زن و مادر برگزار شد که با کمک کارکنان نیکوکار بانک رفاه کارگران استان بوشهر و انجمن حمایت از زندانیان بوشهر ۶ خانم که به‌دلیل مشکل مالی زندانی شده بودند، آزاد شدند.

مهدی مهرانگیز افزود: بخشی از بدهی این بانوان را شاکیان بخشیدند و مانده بدهی آنان نیز یک میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان بود که کارکنان این بانک و انجمن جمایت از زندانیان آن را پرداخت کردند تا این زنان به خانه برگردند و خود آغوش خانواده باشند.

او اضافه کرد: با آزاد شدن این ۶ زن، شمار زنان زندانی در بوشهر به ۳۲ نفر کاهش یافت که برخی از آنان جرمشان کیفری است که ما به‌دنبال گرفتن عفو برای آنان هستیم و ۱۸ نفر نیز جرمشان مالی است که در حال رایزنی با صنایع، بانک‌ها و نیکوکاران هستیم تا بتوانیم پیش از پایان سال، زمینه آزادی آنان را نیز فراهم کنیم.

مهرانگیز بیان کرد: اگر زن در خانه نباشد زندگی فلج می‌شود و آن خانه، خانه نمی‌شود که امیدواریم هیچ زنی به‌دلیل مشکلات مالی در زندان نباشد.

سرپرست اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان هم گفت: پویش مهر فاطمی و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری همکاران ما هر سال برگزار می‌شود و از سال ۱۳۹۹ تا کنون آزادی ۶۰۰ زندانی را در پی داشته است.

عبدالرضا کنارنگ افزود: این کار نیک از درون همکاران ما جاری شده و امیدواریم بتوانیم به خالی شدن زندان‌ها از زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آرامش به خانه‌ها کمک کنیم.