مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: چهارشنبه بیست و ششم آذر روز ملی حمل و نقل است و با دستور شهردار قم مردم در این روز می‌توانند از اتوبوس‌های کل شهر به صورت رایگان استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا خلیلی در جشن همیاران ترافیک برای دانش آموزان قمی که به مدت سه روز در سالن همایش‌های شهرداری قم در حال برگزاریست، با اشاره به اینکه این برنامه از بیست و دوم تا بیست و چهارم آذر ماه برگزار می‌شود، گفت: هدف ترویج افزایش مشارکت دانش آموزان به عنوان همیاران ترافیک در سطح مدرسه و خانواده‌هاست.

علیرضا خلیلی گفت: نهادینه کردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گامی موثر در راستای کاهش حوادث و تردد ایمن در سطح معابر شهر است.

وی افزود: چهارشنبه بیست و ششم آذر روز ملی حمل و نقل ست و با دستور شهردار قم مردم در این روز می‌توانند از اتوبوس‌های کل شهر به صورت رایگان

استفاده کنند.