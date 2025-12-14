فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری فردی خبر داد که بدون داشتن مدرک دندانپزشکی، در یک واحد صنفی اقدام به ارائه خدمات درمانی به شهروندان می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی بهشهر گفت: بارصد و شناسایی پلیس مشخص شد، فردی فاقد مدرک دندانپزشکی، در یک واحد صنفی در شهرستان، اقدام به ارائه خدمات درمانی به شهروندان می‌کند.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور اعلام کرد: با پیگیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و هماهنگی قضائی، تیمی به همراه نماینده شبکه بهداشت وارد عمل شده و این متخلف را در حین کار دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از محل، یک یونیت دندانپزشکی، داروهای بی‌حسی، مواد ترمیم دندان، روکش و سایر تجهیزات مرتبط کشف شد.

فرمانده انتظامی بهشهر با هشدار درباره تهدید سلامت مردم، گفت: چنین اقدامات غیرقانونی می‌تواند جان مردم را به شدت تهدید کند. متهم پس از تشکیل پرونده، به اتهام مداخله در امور پزشکی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قلی‌پور از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی فقط به مراکز و پزشکان مورد تأیید وزارت بهداشت مراجعه کرده و موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.