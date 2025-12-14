تنش‌های لفظی چین و ژاپن و تحرکات نظامی دو کشور در میانه اختلافات مرزی چین و فیلیپین و آغاز دور جدیدی از درگیری‌های نظامی بین تایلند و کامبوج، منطقه شرق آسیا را با یکی از پر تنش‌ترین دوران خود مواجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ امسال مراسم یادبود قربانیان حمله ژاپن به شهر نانجینگ در اواخر جنگ جهانی دوم در حالی برگزار شد که روابط چین و ژاپن روز‌های پر تنشی را سپری می‌کند.

موضع‌گیری کم‌سابقه نخست‌وزیر جدید ژاپن در حمایت ضمنی از تایوان با واکنش تند پکن مواجه شده است.

همزمان با بگومگو‌های سیاسی، تحرکات نظامی دو کشور هم بیشتر شده است، ناو هواپیمابر چین همراه با چندین کشتی جنگی دیگر هفته گذشته وارد آب‌های جزایر جنوبی ژاپن شد، اقدامی که توکیو آن را تهدید مستقیم علیه امنیت خود تلقی کرد، ژاپن اعلام کرده جنگنده‌های چینی، رادار‌های هدف گیری خود را روی هواپیما‌های ژاپنی قفل کرده‌اند، اقدامی که در عرف نظامی به معنای شبیه‌سازی حمله واقعی است ولی پکن با انتشار جزئیات بیشتر از این ماجرا و رسانه‌ای کردن مکالمات نیرو‌های نظامی اش با کشتی ژاپنی این ادعای توکیو را رد کرده است.

تایوان در قلب این بحران قرار دارد، جزیره‌ای که از دید چین بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک این کشور است و برای حفظ آن حاضر است هر بهایی بپردازد و در مقابل ژاپن نگران پیامد‌های حمله نظامی احتمالی در نزدیکی مرز‌های کشور خود است.

در این میان حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از امنیت تایوان شرایط را پیچیده‌تر کرده است، پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن نیز این کشور را به بخشی از معادله امنیتی واشنگتن در این منطقه از آسیا تبدیل کرده است و در میانه این تنش‌ها تحرکات نظامی فیلیپین در نزدیکی آب‌های چین نیز با واکنش تند پکن مواجه شده است.

درگیری‌های مرزی میان تایلند و کامبوج هم بر آتش تنش‌ها در منطقه دمیده است، نگاهی به تحولات روز‌های اخیر نشان می‌دهد، منطقه شرق آسیا دوران پر تنشی را می‌گذراند اگر چه فشار‌های دیپلماتیک و تماس‌های پشت‌پرده تاکنون مانع از انفجار فوری بحران شده، اما احتمال می‌رود مسیر آینده این بحران به گونه‌ای دیگر رقم بخورد که از یک مهار شکننده آغاز شود و به سمت فرسایش تدریجی فضای امنیتی منطقه حرکت کند.

بسیاری از ناظران بین المللی نگرانند هرگونه خطای محاسباتی از جمله برخورد ناگهانی هواپیما‌ها یا شناورها، زمینه‌ساز واکنش‌های زنجیره‌ای گردد و در بدترین حالت، چنین درگیری محدودی به بحرانی گسترده‌تر با درگیر شدن مستقیم تایوان و ورود تدریجی قدرت‌های بزرگ منتهی شود؛ روندی که می‌تواند شرق آسیا را به سمت یکی از پرخطرترین مقاطع ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر سوق دهد.