بارش برف و باران عصر یکشنبه جاده های شمالی، مرکزی و جنوبی استان را لغزنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌ های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای خراسان رضوی گفت: هم اکنون بارش برف جاده های ترانزیتی درگز - قوچان در محدوده گردنه های «تیوان» و «زوباران» را لغزنده کرده است.

یوسف بنی‌ اسدی افزود: در محورهای اصلی و فرعی شهرستان های نیشابور، گناباد و طرقبه شاندیز و همچنین جاده های قوچان- فاروج و سبزوار- بردسکن هم باران می بارد.

وی ادامه داد: دید افقی رانندگان در جاده های شهرستان کلات به دلیل وقوع مه گرفتگی محدود شده است.

براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی ضمن ادامه یافتن بارش ها تا ۲ روز آینده از روز سه‌ شنبه نیز با تقویت سامانه بارشی، کولاک برف، تشکیل مه و کاهش میدان دید در جاده های استان بویژه در محورهای سردسیر و کوهستانی همراه با لغزندگی و یخ زدگی جاده ها شاهد خواهیم بود.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۵۴۵ کیلومتر از راه های خراسان رضوی در گردنه‌ جاده های شهری، ۵۷۴ کیلومتر آن مربوط به گردنه‌ های روستایی و ۵۸۶ کیلومتر مربوط به مناطق کولاک‌ گیر و مه‌ گیر است.