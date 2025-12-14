به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این آمار، تعداد کل تماشاگران این مجموعه‌ها به هشت هزار و ۲۵۰ نفر رسیده است.

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از ۱۱ آذر، اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۳ هزار و ۴۶۲ مخاطب، یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از چهارم آذر، اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان آغاز کرده تاکنون با ۱۴ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۱۶ تماشاگر به فروشی معادل ۲۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از ۱۲ آذر در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۹ اجرا، میزبانی از ۲۲۳ مخاطب به فروشی معادل ۳۱ میلیون و ۴۴۴هزار تومان دست یافته است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۹ اجرا و میزبانی از ۴۰۱ تماشاگر، ۶۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از هزار و ۲۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر نیز که از ۱۲ آذر، اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۹ اجرا، میزبانی از ۲۱۲ مخاطب به فروشی معادل ۳۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، ۲۱ آذر با ۲۰ اجرا، میزبانی ۹۳۳ مخاطب و فروشی معادل ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلا» به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۳۴۳ تماشاگر باشد و به فروش ۴۰ میلیون و ۷۴۷هزار و ۳۰۰ تومان دست یافته است.

در همین سالن نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی حسین که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با هشت اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۵۶ تماشاگر باشد و به فروش ۱۶میلیون و ۲۵هزار و ۹۰۰ تومان دست یابد.

در همین سالن کنسرت نمایش «بامانی» به کارگردانی عبد آتشانی که از ۱۴ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲ اجرا و قیمت بلیت ۴۴۰ هزار تومان توانست میزبان ۲۶۹ تماشاگر باشد و به فروش ۸۱میلیون و ۲۹۰هزار تومان دست پیدا کند.

تماشاخانه سنگلج در این هفته اجرا نداشته است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر و تالار هنر از شروع تا جمعه (۲۱ آذر) با احتساب مهمان و تخفیف به عدد هشت هزار و ۲۵۰ نفر رسیده است.