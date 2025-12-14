به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون قضایی نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: این طرح نظارتی از ۱۵ آذر آغاز شده است تا ۳۰ آذر ادامه دارد و در آن از اصناف میوه و تره بار، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات و گوشت مرغ مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

رسول فرهانی افزود: با هماهنگی انجام‌شده مقرر شد شعب تعزیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرونده واحدهای متخلف رسیدگی و رأی صادر کنند تا بازدارندگی لازم و تأثیر مثبت در تنظیم بازار ایجاد شود.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی عدم درج قیمت یا عرضه خارج از شبکه مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.