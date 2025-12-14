خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز جو استان پایدار است، اما در اواخر وقت روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ناپایداری‌های ضعیف و به‌صورت کاملاً نقطه‌ای و خفیف در سطح استان شکل می‌گیرد که می‌تواند به وقوع رگبار‌های پراکنده منجر شود.

وی افزود: در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه یک سامانه بارشی از جنوب کشور عبور خواهد کرد که عمدتاً نیمه جنوبی استان را دربر می‌گیرد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی، جنوب‌شرقی و برخی مناطق شرقی استان وجود دارد، در صورت تقویت این سامانه، اطلاع‌رسانی و هشدار‌های لازم در روز‌های آینده صادر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: با ورود توده هوای سرد به استان، تا صبح روز سه‌شنبه در نواحی سردسیر دمای کمینه به زیر صفر می‌رسد و در برخی مناطق کاهش دما تا منفی یک درجه سانتی‌گراد نیز پیش‌بینی می‌شود.

احمدی‌نژاد تصریح کردکرد: از روز سه‌شنبه به بعد دما به حوالی صفر و بالاتر از صفر خواهد رسید و از نظر دمای روزانه نیز افزایش محسوسی در سطح استان مورد انتظار نیست.