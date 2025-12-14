پخش زنده
مسئول کمیته بینالملل هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام گفت: این جشنواره با حضور سفرا، دیپلماتها، هنرمندان و رسانههای خارجی و اجرای برنامهریزی گسترده برای میزبانی شایسته از مهمانان بینالمللی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زهرا آرمند گفت: در این دوره از جشنواره، با برنامهریزی هدفمند و هماهنگیهای گسترده، زمینه حضور جمعی از سفرا، رایزنان فرهنگی، دیپلماتها و مسئولان فرهنگی و گردشگری کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و عراق فراهم شده است. همچنین دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران نیز از مهمانان ویژه این رویداد فرهنگی است.
مسئول کمیته بینالملل هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام با اشاره به حضور هنرمندان خارجی افزود: در این دوره، بیش از ۶۰ هنرمند فعال در حوزه موسیقی آیینی و صنایعدستی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در بخش نمایشگاه صنایعدستی و اجراهای موسیقایی جشنواره حضور دارند که این امر جلوهای عینی از اشتراکات فرهنگی ملتهای منطقه را به نمایش میگذارد.
او در ادامه به اقدامات اجرایی کمیته بینالملل اشاره کرد و گفت: هماهنگیهای لازم با فرودگاه برای ورود و خروج مهمانان خارجی، یکی از اقدامات این کمیته بوده است تا فرآیند استقبال و بدرقه در بالاترین سطح ممکن انجام شود. در کنار آن، برگزاری جلسات تخصصی و مستمر با وزارت امور خارجه و نمایندگی امور خارجه در گرگان، نقش مؤثری در تسهیل حضور دیپلماتها و مهمانان بینالمللی داشته است.
آرمند با تأکید بر جایگاه سازمانهای بینالمللی بیان کرد: هماهنگی و تعامل با سازمان یونسکو و نیز ارتباط مستمر با واحد بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهمنظور دعوت هدفمند از مهمانان خارجی و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
او حضور سفرا و نمایندگان خارجی را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: حضور این چهرههای بینالمللی، امکان معرفی ظرفیتهای متنوع فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان را به مخاطبان فراملی فراهم میکند و میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری در آینده باشد.
مسئول کمیته بینالملل هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در ادامه از برنامهریزی دقیق برای بازدید مهمانان خارجی خبر داد و افزود: تدوین خط سیر بازدیدها و برنامههای جانبی مهمانان خارجی، علاوه بر حضور در جشنواره، با هماهنگی دستگاههای انتظامی و امنیتی انجام شده است تا بهترین سطح میزبانی و بالاترین استانداردهای تشریفاتی اجرا شود.
او با اشاره به بخشهای ویژه این دوره از جشنواره تصریح کرد: در هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین، علاوه بر حضور استانهای مختلف کشور، سه شب فرهنگی با مشارکت کشورهای ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان برگزار میشود. در این شبها، گروههای فرهنگی و هنری این کشورها، برنامههایی متنوع شامل موسیقی، آیینهای محلی، غذاهای سنتی و جلوههایی از فرهنگ بومی خود را اجرا خواهند کرد تا مخاطبان ایرانی با فرهنگ ملتهای همسایه از نزدیک آشنا شوند.
آرمند همچنین از حضور رسانههای خارجی خبر داد و گفت: در این دوره، تعدادی از خبرنگاران و نمایندگان رسانههای بینالمللی و شبکههای خارجی در جشنواره حضور مییابند که این امر میتواند نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان در سطح بینالمللی ایفا کند.
او خاطرنشان کرد: آمادهسازی زیرساختها، برنامهریزی دقیق تشریفات ویژه مهمانان خارجی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، ازجمله اقدامات کلیدی کمیته بینالملل در این دوره از جشنواره بوده است تا هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام به الگویی موفق از تعامل فرهنگی و میزبانی شایسته در تراز بینالمللی تبدیل شود.