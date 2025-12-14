





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان خواست از انجام سفر‌های غیرضروری در روز‌های آینده خودداری کنند.

امین بنایی اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان از سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تا جمعه ۲۸ آذرماه، به تمام رانندگان و کاربران جاده‌ای توصیه می‌شود در صورت سفر، تمام اصول ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: به رانندگان توصیه می‌شود حتی‌المقدور از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت لزوم سفر، تجهیزات لازم زمستانی را به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس ادامه داد: رانندگانی که قصد تردد در محور‌های مواجه با بارش برف را دارند، حتما از زنجیرچرخ استفاده کنند.

براساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه بارشی با مخاطراتی همچون بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ، مه‌گرفتگی و بارش برف به‌ویژه در نیمه شمالی و برخی مناطق مرکزی استان همراه خواهد بود.

پیشتر، هواشناسی فارس در ۲۰ آذرماه با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به فعالیت این سامانه بارشی و وقوع باران و برف هشدار داده بود که با تشدید شرایط جوی، این هشدار اکنون به سطح قرمز ارتقا یافته است.