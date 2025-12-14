پخش زنده
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع بوشهر گفت: دو طرح علمی تحقیقاتی مدیریت تغذیه گندم با رهیافت مشارکت برای بهبود تولید گندم در شهرستان دشتستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زینب نادریزاده افزود: این طرحها با هدف بهینهسازی مصرف کودهای شیمیایی، آلی و محرکهای رشد در مزارع کشاورزان شهرستان دشتستان اجرا شدهاست تا بهرهوری تولید گندم در شرایط مختلف بهبود یابد.
وی اضافه کرد: این دو طرح تحقیقی توسعهای شامل مدیریت تغذیه بهینه نیتروژن در گندم آبی که دومین سال اجرای خود را سپری میکند و مدیریت تغذیه گندم آبی در شرایط تنش شوری که در سال چهارم اجرا قرار دارد، است.
نادریزاده بیان کرد: این طرحها با مشارکت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاری کشاورزان منطقه اجرا میشود و تلاش دارند با مصرف بهینه کودهای شیمیایی و محرکهای رشد، عملکرد و کیفیت محصول گندم را افزایش دهند.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقشی مؤثر در دستیابی به کشاورزی پایدار و ارتقای سطح دانش فنی کشاورزان خواهد داشت.